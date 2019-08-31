توزيع 165 حقيبة مدرسية لأبناء أسر السجناء والمفرج عنهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة

وزعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة الباحة 165حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات من مستفيدي خدمات اللجنة بالتعاون مع صندوق موظفي سابك الخيري «بر».

وأوضح رئيس اللجنة العميد متقاعد خالد آل نسيلة أن برنامج الحقائب المدرسية يأتي في إطار اهتمام تراحم بطلاب الأسر المستفيدة من برامجها خاصة مع بدء العام الدراسي، مشيرا إلى أن الحقيبة الواحدة تشتمل على عدد من الأدوات المدرسية اللازمة للطلاب والطالبات.

وأعرب عن شكره وتقديره لشركة «سابك» على هذه المبادرة وهذا الدعم وللداعمين المشاركين في برامج الجمعية، داعيا الميسورين من أبناء وبنات المنطقة لمد يد العون والمساعدة في توفير الاحتياجات اللازمة للأسر المحتاجة، ولا سيما مع بدء العام الدراسي الجديد واقتراب دخول فصل الشتاء بالمنطقة.