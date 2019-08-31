800 مشرف لمتابعة انتظام طلاب الطائف في أول يوم دراسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الطائف

في حين يتأهب 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في إدارة التعليم بمحافظة الطائف، للعودة إلى مقاعد الدراسة في 1800 مدرسة ورياض أطفال وطفولة مبكرة استعدادا لانطلاقة العام الدراسي الجديد، يعمل 800 مشرف تربوي ومشرفة تربوية، وفق خطة لدعم وتمكين ومساندة قادة وقائدات المدارس ومتابعة انتظام الدراسة.

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ويشارك 19 مدير إدارة حكومية في تدشين العام الدراسي الجديد من خلال زيارتهم لعديد من المدارس تحفيزا للطلاب وتعزيزا للمعلمين، وذلك وفق خطة أعدتها إدارة التوجيه والإرشاد.

ورحب مدير تعليم المحافظة طلال اللهيبي بعودة الطلاب والطالبات، متمنيا لهم عاما دراسيا حافلا بالعطاء والتميز، وبالجد والاجتهاد والمثابرة، مشيرا إلى جاهزية جميع المدارس ورياض الأطفال بالمحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها لاستقبال الطلبة.

وأكد ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة بكل جد ومثابرة، حاثا الطلبة على الالتزام بالحضور وعدم الغياب. ولفت إلى مشاركة جميع مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم في متابعة انتظام الدراسة، وتذليل العقبات إن وجدت، وتلمس احتياجات المدارس ورفع تقارير إشرافية بذلك للإدارات المعنية.