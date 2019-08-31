7:15 موعد الاصطفاف الصباحي بالجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سكاكا حددت إدارة تعليم الجوف موعد الاصطفاف الصباحي وبدء الحصة الدراسية الأولى في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بالمنطقة للعام الدراسي الجديد. وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الجوف عبدالعزيز النبط أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7:15 صباحا، في حين تكون بداية الحصة الأولى الـ7:30 صباحا، مبينا أن المدارس استعدت لاستقبال المستجدين من خلال تنفيذ أسبوع تمهيدي.



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