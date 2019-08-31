العواد: تطور لافت لحقوق الإنسان بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد بالغ شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية الغالية بتعيينه رئيسا لهيئة حقوق الإنسان، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة وأن يوفقه للإسهام إلى ما يرقى بعمل الهيئة تحقيقا لرؤى مقامه الكريم لهذا القطاع الحيوي المهم.

وأكد أن حقوق الإنسان في المملكة شهدت تطورا لافتا بفضل ما تجده من دعم من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

ودعا الله عز وجل أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة.