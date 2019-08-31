الغانمي.. خبير تكنولوجيا المعلومات والتصنيع والخدمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفع ماجد الغانمي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الممتازة.

وعبر عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن، وأن يسهم في دعم مسيرة العمل في المملكة للارتقاء بمستوى التنمية الاجتماعية بما يحقق التطلعات ويفي بخدمة أبناء هذا الوطن.

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وحصل الغانمي على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود 2000 - 2004، ودرجة الماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة الملك سعود 1997 - 1999، ودرجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة الملك سعود 1989 - 1994.

وللغانمي 23 عاما من الخبرة في عدد من المنظمات الدولية والمحلية وفي عدد من الصناعات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والاتصالات والتصنيع والخدمات المصرفية والطيران، ساعدت في اكتساب مهارات فعالة تنطوي على إحساس عال بإنجاز الأعمال بسرعة، وتركيز قوي على الإنجاز، وبناء فريق عمل متميز، وتطوير مهارات الفريق، ومنهج منظم للتحول، بالإضافة إلى الخبرة المؤسسية الواسعة، حيث تم اكمال دراسة درجتي ماجستير في كل من إدارة الأعمال وعلوم الحاسب الآلي مع البقاء على رأس العمل في الفترة نفسها.

وعمل في البنك السعودي البريطاني، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للتشغيل عام 2006، والمدير العام للتكنولوجيا والخدمات مشاركة بين الشركة الأمريكية «كمبيوتر أسوسيتس سوفتوير» وشركة زينيل من 2004 إلى 2006، ومدير تكامل الخدمات الالكترونية بشركة الاتصالات السعودية من 2003 إلى 2004، وكبير التنفيذين لمشاريع شركة سيرنر 2001 - 2003، ومدير الشبكات وقواعد البيانات بالشركة البريطانية للأنظمة الجوية 1998 - 2001، ومهندس نظم في لوسنت تكنولوجيز 1996 - 1998، والمالك والمدير «وكيل jeppesen Sanderson، وهي شركة مملوكة لشركة Boning».