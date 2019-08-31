زوار «قرية ورد» بالطائف يصنعون 6000 عطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أتاح «مختبر الورد» أحد فعاليات «قرية ورد» الفرصة لزوار موسم الطائف «مصيف العرب»؛ للتعرف على أهمية الورد في صناعة العطور وتركيبها، وسط إقبال تجاوز الآلاف، سواء عبر الحضور للمختبر أو التسجيل الالكتروني.

وتقدم خلال 20 دقيقة فقط «دورة تدريبية بسيطة» يستوعب من خلالها الزائر القواعد والمعلومات الأساسية لأنواع وطريقة تركيب العطور، تختتم بصناعة الزائر لعينة من العطر الخاص به، يحتفظ به كهدية من الموسم، وأنتج 6000 عطر من قبل الزوار.

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ونظرا للإقبال المتزايد على دورات تركيب العطور الخاصة، بادر القائمون على الفعالية إلى عمل دورات تدريبية الكترونية تحمل اسم «عطورنا من زهورنا»، وتجاوز عدد المنضمين إليها 4200 شخص.

وحظي المختبر بالتفاعل الكبير والإقبال الواسع، من زوار القرية في متنزه الردف الشهير، إضافة إلى عدد من الفعاليات.

وبنهاية أغسطس، أسدل الستار على باقة من الفعاليات المتنوعة، زادت عن 70 فعالية قدمها موسم الطائف على مدى شهر كامل.