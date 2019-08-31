جولات إشرافية بمدارس سراة عبيدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أنهت مدارس إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة جاهزيتها لاستقبال أكثر من 14 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية إضافة لمدارس الطفولة المبكرة، عائدين إلى مقاعد الدراسة بعد قضاء الإجازة الصيفية، إضافة إلى استقبال الطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي الحالي.

وأوضح مدير التعليم المكلف بمحافظة سراة عبيدة تركي الفالح أن المدارس تم تهيئتها وتجهيزها لاستقبال الطلاب والطالبات وتوفير البيئة الدراسية المناسبة لبداية عام دراسي جديد حافل بالعطاء والجدية والتميز من أول يوم دراسي ومن أول حصة دراسية. وأضاف أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر، وذلك من خلال أعمال اللجان التي شكلت للاستعداد لبداية العام الدراسي ولقاءات وورش العمل التي عقدت خلال الفترة الماضية، حيث تهيأ جميع الإمكانات المتاحة لكي ينطلق العام الدراسي الجديد انطلاقة جادة حافلة بالعطاء. ورحب الفالح بالطلاب والطالبات، متمنيا لهم عاما دراسيا حافلا بالعطاء والتميز، وبالجد والاجتهاد والمثابرة، مشيرا إلى جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب والطالبات، حاثا جميع الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور والانضباط المدرسي.

وأشار الفالح إلى أنه تم اعتماد خطة للجولات الإشرافية سينفذها عدد كبير من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات لمتابعة سير العمل في المدارس (بنين وبنات) ومتابعة انتظام الدراسة منذ بداية حصة الاصطفاف الصباحي وحتى نهاية اليوم الدراسي مع تذليل كل الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتقديم العون والمساعدة اللازمة لقادة وقائدات المدارس، ورفع التقارير الإشرافية حيال ذلك.

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وقال الفالح إن هناك خطة دراسية خاصة بمدارس التوأمة بالحد الجنوبي يتم العمل من خلالها بعد اعتمادها من الوزير تناسب الأوضاع الأمنية الراهنة في مدارس الشريط الحدودي.

وأوضح أن فريق العمل المكلف بمتابعة وتوزيع الكتب الدراسية أنهى توزيع الكتب منذ وقت مبكر وأوصلها لكل المدارس، وشرعت المدارس في فرزها وتجهيزها استعدادا لتوزيعها على الطلاب والطالبات. كما أن قسم خدمات الطلاب أبلغ شركات النقل والمتعهدين بضرورة التواجد مبكرا والاستعداد الجيد لنقل الطلاب والطالبات مع بداية العودة لمدارسهم وانطلاقة العام الدراسي الجديد.

يذكر أن الإدارات المعنية بتعليم محافظة سراة عبيدة عملت ومنذ وقت مبكر على استكمال كل متطلبات انطلاقة مدارس الطفولة المبكرة من التجهيزات الإنشائية والفنية والسلامة بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة لتكون مهيأة بشكل كامل لاستقبال الأطفال مع بداية العام الدراسي.