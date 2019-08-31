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محمد بن مسعود - الدمام - تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى دور الستة عشر من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال العربية، وذلك بعد تعادله سلبيًّا أمام العهد اللبناني في دور الـ32، في مباراة أُقيمت على ملعب المدينة الرياضية في بيروت.
وكان الاتحاد قد كسب مباراة الذهاب بنتيجة 3-0 حملت توقيع روماريو، مروان داكوستا وبيريوفيتش.
31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 09:22 PM
تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى دور الستة عشر من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال العربية، وذلك بعد تعادله سلبيًّا أمام العهد اللبناني في دور الـ32، في مباراة أُقيمت على ملعب المدينة الرياضية في بيروت.
وكان الاتحاد قد كسب مباراة الذهاب بنتيجة 3-0 حملت توقيع روماريو، مروان داكوستا وبيريوفيتش.
، بالتعادل .. الاتحاد يعبر العهد إلى دور الـ16 من البطولة العربية ،
المصدر : الخليج 365
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