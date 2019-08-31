، الأهلي ينهض من كبوته بهدفَيْن في شباك الاتفاق ،

محمد بن مسعود - الدمام - صحَّح مساره بانتصار أول في دوري الأمير محمد بن سلمان

نهض الفريق الأول بالنادي الأهلي من كبوة الانطلاقة المتعثرة محليًّا وآسيويًّا بفوزه مساء اليوم على مضيفه الاتفاق بهدفَيْن لهدف، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام في إطار الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة سجَّل الأهلي ثلاث نقاط في رصيده، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند ثلاث نقاط، كسبها أمام الوحدة الجولة الماضية.

تمكن النادي الأهلي من افتتاح التسجيل عبر مهاجمه عمر السومة عند الدقيقة الـ47 من زمن الشوط الأول، وتحديدًا عند الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي، عبر رأسية متقنة من عمر السومة، تناولها من أقدام تفاريس جانيني؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم أهلاوي بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني، واستمر التفوق الأهلاوي في أول عشر دقائق حتى تمكن نعيم السيتي من إحراز هدف التعادل من كرة حرة غير مباشرة، نفذها حامد الغامدي، وسددها الأول قوية في الشباك الأهلاوية معلنًا التعادل لفريقه عند الدقيقة الـ55.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بخمس دقائق تمكن البديل الشاب عبدالرحمن غريب من ترجيح كفة فريقه الأهلي بإحرازه الهدف الثاني عند الدقيقة الـ85؛ لتنتهي المواجهة بفوز أهلاوي ثمين.