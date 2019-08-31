، برشلونة يتوج بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد على حساب كيل الألماني ،

محمد بن مسعود - الدمام - في البطولة التي استضافتها صالة هيئة الرياضة بالدمام

توج برشلونة الإسباني بطلاً لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" بعد فوزه على نظيره كيل الألماني 34 - 32 في المنافسة التي أُقيمت في صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام.

وفي مشواره نحو اللقب، فاز برشلونة على الدحيل القطري 38 - 26، والوحدة 34 - 24، فيما واجه كيل الألماني سيدني يونفرسيتي وهزمه 41 - 27، والزمالك 32 - 28، وفاردار المقدوني 34 - 30.

وحقق فاردار المقدوني الميدالية البرونزية بفوزه على الوحدة السعودي 30 – 26 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.