، تشييع جثمان الشهيد "الغزواني".. و"الخليوي" ينقل تعازي القيادة لذويه ،

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أدّى جموع المصلين، بعد صلاة العصر اليوم، بجامع أبو بكر الصديق بمحافظة العيدابي، صلاة الميت على الشهيد محمد بن سالم مرتام الغزواني، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد في ميدان الشرف، دفاعًا عن دينه ووطنه، في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي.
وتقدم المصلين، وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبد الله الخليوي، ومحافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية، ومشايخ قبائل بلغازي وجمع من الأهالي.
ونقل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية، تعازي القيادة، لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانب آخر، أشاد محافظ العيدابي عبدالله الظافري، بما سطّره الشهيد من بسالة في ردع المعتدين على حدود بلادنا الغالية، حتى اختاره الله شهيدًا، مذكرًا في الوقت نفسه بالفضل العظيم، والمنزلة المباركة للشهداء.
وعبَّر ذوو الشهيد "الغزواني" عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه الشهيد في ميادين الشرف، داعين الله له بالرحمة، وأن ينصر هذه البلاد، ويجعل كيد الأعداء في نحورهم.
تشييع جثمان الشهيد "الغزواني".. و"الخليوي" ينقل تعازي القيادة لذويهعبدالرحمن السلماني الخليج 365 2019-08-31
أدّى جموع المصلين، بعد صلاة العصر اليوم، بجامع أبو بكر الصديق بمحافظة العيدابي، صلاة الميت على الشهيد محمد بن سالم مرتام الغزواني، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد في ميدان الشرف، دفاعًا عن دينه ووطنه، في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي.
وتقدم المصلين، وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبد الله الخليوي، ومحافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية، ومشايخ قبائل بلغازي وجمع من الأهالي.
ونقل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية، تعازي القيادة، لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانب آخر، أشاد محافظ العيدابي عبدالله الظافري، بما سطّره الشهيد من بسالة في ردع المعتدين على حدود بلادنا الغالية، حتى اختاره الله شهيدًا، مذكرًا في الوقت نفسه بالفضل العظيم، والمنزلة المباركة للشهداء.
وعبَّر ذوو الشهيد "الغزواني" عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه الشهيد في ميادين الشرف، داعين الله له بالرحمة، وأن ينصر هذه البلاد، ويجعل كيد الأعداء في نحورهم.
31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
08:47 PM
استشهد دفاعًا عن دينه ووطنه في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي
أدّى جموع المصلين، بعد صلاة العصر اليوم، بجامع أبو بكر الصديق بمحافظة العيدابي، صلاة الميت على الشهيد محمد بن سالم مرتام الغزواني، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد في ميدان الشرف، دفاعًا عن دينه ووطنه، في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي.
وتقدم المصلين، وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبد الله الخليوي، ومحافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية، ومشايخ قبائل بلغازي وجمع من الأهالي.
ونقل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية، تعازي القيادة، لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانب آخر، أشاد محافظ العيدابي عبدالله الظافري، بما سطّره الشهيد من بسالة في ردع المعتدين على حدود بلادنا الغالية، حتى اختاره الله شهيدًا، مذكرًا في الوقت نفسه بالفضل العظيم، والمنزلة المباركة للشهداء.
وعبَّر ذوو الشهيد "الغزواني" عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه الشهيد في ميادين الشرف، داعين الله له بالرحمة، وأن ينصر هذه البلاد، ويجعل كيد الأعداء في نحورهم.
، تشييع جثمان الشهيد "الغزواني".. و"الخليوي" ينقل تعازي القيادة لذويه ،
المصدر : الخليج 365
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