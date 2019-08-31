، القبض على مواطن بعد بلاغات عن إطلاق نار في مناسبة خاصة بالرياض ،

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محمد بن مسعود - الدمام - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سلمان التويجري، أنه وعلى ضوء ما ورد للأجهزة الأمنية في تمام الساعه (٦:٤٥) من مساء الأربعاء الموافق 27/ 12/ 1440هـ من بلاغاتٍ عن سماع صوت إطلاق نارٍ بحي النهضة شرق العاصمة الرياض فقد باشرت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض مهامها وتم تحديد الموقع وعثر على عددٍ من الأظرف الفارغة أمام أحد المنازل المقام بها مناسبة احتفالٍ خاصة، حيث تم القبض على مالك العقار (مواطن/ في العقد السادس من العمر) وجرى إيقافه وتحريز ما رفع في الموقع من آثار واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
القبض على مواطن بعد بلاغات عن إطلاق نار في مناسبة خاصة بالرياضعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-08-31
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سلمان التويجري، أنه وعلى ضوء ما ورد للأجهزة الأمنية في تمام الساعه (٦:٤٥) من مساء الأربعاء الموافق 27/ 12/ 1440هـ من بلاغاتٍ عن سماع صوت إطلاق نارٍ بحي النهضة شرق العاصمة الرياض فقد باشرت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض مهامها وتم تحديد الموقع وعثر على عددٍ من الأظرف الفارغة أمام أحد المنازل المقام بها مناسبة احتفالٍ خاصة، حيث تم القبض على مالك العقار (مواطن/ في العقد السادس من العمر) وجرى إيقافه وتحريز ما رفع في الموقع من آثار واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
07:48 PM
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سلمان التويجري، أنه وعلى ضوء ما ورد للأجهزة الأمنية في تمام الساعه (٦:٤٥) من مساء الأربعاء الموافق 27/ 12/ 1440هـ من بلاغاتٍ عن سماع صوت إطلاق نارٍ بحي النهضة شرق العاصمة الرياض فقد باشرت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض مهامها وتم تحديد الموقع وعثر على عددٍ من الأظرف الفارغة أمام أحد المنازل المقام بها مناسبة احتفالٍ خاصة، حيث تم القبض على مالك العقار (مواطن/ في العقد السادس من العمر) وجرى إيقافه وتحريز ما رفع في الموقع من آثار واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
، القبض على مواطن بعد بلاغات عن إطلاق نار في مناسبة خاصة بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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