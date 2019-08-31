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حريق في أرض بها أخشاب وإسفنج في جدة

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2019-08-31

حريق في أرض بها أخشاب وإسفنج في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

أخمد الدفاع المدني في جدة، اليوم السبت، حريقًا اندلع في أرض مسورة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

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وأوضح الدفاع المدني أن الأرضي كانت تحتوي على مجموعة من الأخشاب والإسفنج.

ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه.





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