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حريق في أرض بها أخشاب وإسفنج في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أخمد الدفاع المدني في جدة، اليوم السبت، حريقًا اندلع في أرض مسورة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.
وأوضح الدفاع المدني أن الأرضي كانت تحتوي على مجموعة من الأخشاب والإسفنج.
ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه.
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