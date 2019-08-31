قتيل و8 جرحى بحادث طعن في ليون الفرنسية

2019-08-31

متابعات الخليج 365 - متابعة

لقي شخص مصرعه وأصيب ما لا يقل عن 8 آخرين، اليوم السبت، في حادث طعن بمنطقة قريبة من مدينة ليون، شرقي فرنسا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

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وقالت مقاطعة رون الفرنسية: إن شخصًا قُتل فيما جُرح آخرون في هجوم بسكين، فيما وقعت الحادثة حوالي الساعة 16:30 (14:30 ت ج) قرب محطة المترو في فيلوربان، البلدة المحاذية لمدينة ليون.

وتابعت: “تم القبض على أحد المهاجمين، فيما يجري البحث عن آخر، بعدما تمكن من الهروب”.