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حراك تجاري بأسعار متفاوتة في أسواق تبوك بمناسبة بدء الدراسة

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2019-08-31

حراك تجاري بأسعار متفاوتة في أسواق تبوك بمناسبة بدء الدراسة

متابعات الخليج 365 - واس

تشهد مختلف الأسواق التجارية والمكتبات في منطقة تبوك حتى هذه الساعة حركة نشطة مع استعداد أكثر من 200 ألف طالب وطالبة للعودة لمدارس التعليم العام غدًا.
وتواصل الأسواق والمكتبات عرض بضائعها بأسعار متفاوتة تختلف بحسب المواد المعروضة التي تناسب متطلبات كل فئة عمرية استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد ، ويتنوع المعروض في هذه الأسواق حسب رغبات الطلاب والطالبات في اقتناء الأدوات المدرسية من حقائب، وكراسات، وأقلام، وملابس، واكسسوارات وغيرها من مستلزمات تتوفر بأشكال مختلفة.
ورصدت عدسة وكالة الأنباء “واس” في جولة لها على مجموعة من الأسواق التجارية والمكتبات آخر الاستعدادات للمدارس، وما تشهده من ازدحام كبير من الأسر الذين يشترون حاجات المدرسة، والذين أكدوا أن الأسعار المتداولة لمختلف المواد المعروضة للبيع معقولة الأسعار وفي متناول الجميع.





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