شكرا لقرائتكم خبر عن 350 نزل سياحية في سوق الخليج 365 .. قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

تتجه هيئة السياحة والتراث الوطني لإنشاء 350 وحدة نُزَل سياحية بجوار سوق الخليج 365 بعد النجاحات الكبيره لنسخته الـ 13 الحاليه.

وعلمت الخليج 365 انه تمت الدراسه لاعداد مخطط هذا المشروع وروعي في تصميمه استحضار التراث في المباني وطريقة التنقل داخلها بالجمال اثناء وقت الفعاليات.

ووفق مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن مشروع النزل التراثية على وشك إقراره قريباً عطفا على النجاحات الكبيره لسوق الخليج 365 هذا العام سيّما وانه ستتم مضاعفة اعداد الدول المشاركة في العام القادم لأكثر من ٢١ دولة عربية واسيوية وسيستمر مضاعفة العدد في النسخ القادمة ليصل إلى ٥٦ دولة حول العالم وسيكون للريادية منها أجنحة مخصصة لعرض أبرز حضاراتها الثقافية وصناعاتها المختلفة لتعكس قيمة السوق التاريخية والاقتصادية.

وكان رئيس مجلس هيئة السياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب كشف لعكاظ في تصريح سابق عن خطة خمسية لتطوير سوق الخليج 365 ستبدأ من العام القادم.