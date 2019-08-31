أخضر الريشة وصيف العرب وغرب آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض عادت بعثة المنتخب السعودي للريشة الطائرة بعد تتويجها بوصافة البطولة العربية وبطولة غرب آسيا للناشئين تحت 15 و17 عاما، وتحقيق 5 ميداليات «فضيتان وثلاث برونزيات». وكان لاعبا المنتخب أحمد باشهاب ويزن الصائغ توجا بفضية الزوجي في البطولة العربية، كما توج الثنائي ضياء شعيب وعبدالعزيز سردار ببرونزية الزوجي، بينما توج أحمد باشهاب ببرونزية الفردي. وعلى المستوى الآسيوي توج الثنائي أحمد باشهاب ويزن الصائغ بفضية الزوجي، بينما نال أحمد باشهاب برونزية الفردي.



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