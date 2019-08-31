أيام الفيفا تهدد بإفشال موسم الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سيدفع الأهلي ثمنا كبيرا في الموسم الحالي نتيجة تعاقداته الأجنبية، حيث إنه الفريق الوحيد الذي يضم 5 لاعبين أجانب دوليين سيشاركون في منتخبات بلدانهم خلال الاستحقاقات المقبلة.

وسيظهر ذلك بدءا من أيام فيفا المقبلة، وهي 6 و9 و10 سبتمبر الحالي وما يليها، حيث سيفتقد الأهلي أجانبه أيام الفيفا فقط، 5 مرات في الموسم، وهي الفترات التي قررها الاتحاد الدولي لكرة القدم وسماها (أيام الفيفا).

ولن يقتصر تأثير أيام الفيفا في الفريق على اللاعبين الأجانب فقط، بل سيمتد للمحليين أيضا، حيث لن تخلو قائمة المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد من اختيار نحو 3 إلى 4 لاعبين على الأقل.

وبمقارنة الأهلي بالفرق المرشحة للمنافسة على الألقاب المطروحة في الموسم الحالي مثل النصر والهلال والاتحاد والشباب فهو أكثر الفرق امتلاكا للاعبين الأجانب الدوليين.

توقفات الدوري خلال الموسم الحالي:

10 -2سبتمبر

7 -15 أكتوبر

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11 -19 نوفمبر

23 -31 مارس

1 -9 يونيو.

الأجانب الدوليون بالفرق المرشحة لألقاب الموسم

الأهلي: عمر السومة، ديجانيني تفاريس، يوسف البلايلي، ساريتش، زوكانوفيتش

الاتحاد: كريم الأحمدي، مروان داكوستا، الكسندر بيرجوفيتش

الشباب: جمال بالعمري، فاروق بن مصطفى، ألفريد ندياي

النصر: أحمد موسى، نورالدين أمرابط ، عبدالرزاق حمدالله

الهلال: عمر خريبين، أندري كاريلو