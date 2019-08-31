مقتل وإصابة 70 شخصا في انفجار مصنع بالهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ نيودلهي
ذكرت الشرطة الهندية أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 58 آخرون، في أعقاب انفجارات بمصنع كيماويات غرب الهند أمس، وسط توقعات بوجود عمال آخرين محاصرين، فيما تتواصل عمليات إنقاذ في المصنع الواقع على مشارف مدينة دهول في ولاية ماهاراشترا.
وقال قائد الشرطة الإقليمية، فيشواس باندهار «قتل 12 شخصا وأصيب 58 معظمهم من عمال المصنع. بعض الضحايا من المزارعين والسكان في المناطق المجاورة».
وأضاف «أن برميلا يحتوي على كيماويات انفجر، مما تسبب، فيما يبدو، في وقوع سلسلة من الانفجارات المماثلة».
وذكرت تقارير إخبارية أن الانفجارات كانت مدوية للغاية إلى حد أنه كان يمكن سماعها في دائرة نصف قطرها خمسة كلم، وتسببت في اهتزاز المنازل والمباني بالمنطقة المجاورة.
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