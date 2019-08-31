13 قتيلا من طالبان بعمليات عسكرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نفذت القوات الأفغانية والأمريكية عمليات عسكرية منفصلة في إقليمي باكتيا وغزني شرق ووسط أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 13 مسلحا من حركة طالبان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.
وذكر فيلق الرعد 203 أن القوات الخاصة الأفغانية وسلاح الجو الأمريكي، نفذا عمليات في منطقتي جيلا» وديه ياك في غزني، أسفرت عن مقتل ثمانية مسلحين.
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