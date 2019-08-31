إتلاف 491 ألف علبة غازية مخزنة بطرق مخالفة في القطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القطيف

أتلفت بلدية محافظة القطيف 390 ,16 كرتونا ما يعادل 491,700 علبة من المشروبات الغازية التالفة بسبب تخزينها بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية في مستودع، وذلك ضمن حملة «الرقابة البلدية» المستمرة لمختلف المنشآت والمحال العاملة في المحافظة وقراها.

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وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن فرق الرقابة في البلدية ووزارة التجارة استطاعت ضبط مستودع يحتوي على آلاف العلب من المشروبات الغازية التالفة جراء استخدام طرق مخالفة للاشتراطات الصحية، مؤكدا أن البلدية طبقت لائحة الغرامات والجزاءات على مالك المستودع.

وأشار إلى أن البلدية تقوم بالجولات والزيارات التفتيشية للبقالات ومحلات بيع المواد الغذائية والبوفيهات للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأكد سعي البلدية إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة للتأكد من التزام جميع المنشآت الصحية بها، والحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.