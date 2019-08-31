إغلاق ملاحم ومغاسل ملابس مخالفة بنجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلقت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة أمس خلال جولة رقابية عددا من الملاحم ومغاسل الملابس بالمنطقة

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مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية وإنذار ومخالفة ملاحم ومغاسل أخرى، نظرا لوجود مخالفات عدة رصدتها خلال الجولات.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن رجا، أن الحملة نفذت للوقوف على مدى استيفاء الاشتراطات الصحية وجودة مستوى الخدمة والنظافة العامة لتلك المحال والعاملين فيها.

وشملت المخالفات المرصودة عدم وجود شهادات صحية للعمالة، وتدني مستوى النظافة العامة للمحل، وتكدس الملابس بطريقة غير صحية، ووجود سكن ومطبخ ملحق بإحدى المغاسل، وتعطل أجهزة مصايد الحشرات.