مدارس ظهران الجنوب تكمل استعدادها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ظهران الجنوب

أنهت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب استعداداتها لاستقبال نحو 13 ألف طالب وطالبة لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح مدير التعليم بظهران الجنوب سعيد الوادعي أن الاستعدادات للعام الجديد بدأت منذ وقت مبكر بعقد عدد من الاجتماعات وتكوين اللجان، وكذلك تنفيذ عديد من الجولات الميدانية لجميع مدارس البنين والبنات من قبل اللجان المختصة، والوقوف على أوضاع المباني وتحديد احتياجاتها من حيث أعمال الصيانة والترميم.

كما أنهت الإدارة توزيع المقررات الدراسية وفق خطة زمنية محددة جرى من خلالها رصد الاحتياج الفعلي عبر نظامي «نور» وتوزيعها للمدارس بوقت كاف يتزامن مع الإطار الزمني المحدد في إيصالها لقادة وقائدات مدارس البنين والبنات.