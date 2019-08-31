مراهق يقتحم جينيس بقدم طولها 35 سم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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واجه المراهق الألماني لارس موتزا من برلين مشكلات في العثور على حذاء على مقاسه الذي يبلغ 57 بنظام القياس الأوروبي، ليدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وحصل موتزا على شهادة من موسوعة جينيس بأن قدمه أكبر قدم لمراهق ذكر في العالم.
وقال لارس لوكالة الأنباء الألمانية «إن قدمه يبلغ طولها 35 سم».
وقالت والدته «إن معظم أحذيته يتم صنعها خصيصا له بتكلفة تبلغ نحو 1200 يورو، وإن الحذاء الخاص بتدريبه على مهنة النجارة يبلغ ثمنه 1800 يورو».
وقال والده «إن قدمه كانت كبيرة منذ الولادة بدرجة كبيرة، وكان قياسها حينذاك 5, 9 سم».
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