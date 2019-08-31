مهاجرون يواجهون صعوبة في تعلم الألمانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يجد المهاجرون المنحدرون على وجه خاص من الصومال وإريتريا في ألمانيا صعوبة في اجتياز اختبارات اللغة الألمانية.

وذكرت وزارة الداخلية في معرض ردها على استفسار من النائب البرلماني عن حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، رينيه شبرينجر أن نحو ربع المشاركين في دورات تعلم اللغة الألمانية من الدولتين اجتازوا مستوى (B1)، الذي يعني التمكن من الفهم التلقائي للمحادثات في الحياة اليومية.

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وبحسب الرد الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، بلغت نسبة من اجتازوا هذا المستوى بين المهاجرين من العراق نحو 29%، وارتفعت إلى الثلث لدى المهاجرين الأفغان، وإلى نحو الثلث لدى السوريين.

وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، فإن من يجتاز مستوى B1 في اختبار اللغة الألمانية للمهاجرين، يعني أنه يستطيع إدارة حوار والتعبير عما يريد الإفصاح عنه في مواقف الحياة اليومية.

وبوجه عام ارتفعت نسبة المشاركين في دورات تعلم اللغة الألمانية للمهاجرين الذين لم يجتازوا مستوى B1 على مدار الأعوام الماضية، وفسرت الداخلية ذلك بارتفاع نسبة المهاجرين الذين يتعين عليهم تعلم القراءة والكتابة بالكامل، أو إلى حد كبير.