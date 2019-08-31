وفاة 24 شخصا في حادث شمال غرب باكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسلام أباد

توفي 24 شخصا، بينهم 11 طفلا، في حادث سقوط حافلة نقل صغيرة (بيك أب) كانت تحمل مجموعة من الركاب، في مجرى مائي شمال غرب باكستان.

وقال المتحدث باسم الشرطة، شمس الرحمن إن الحادث وقع مساء أمس الأول في «كانديا» بمنطقة «كوهيستان العليا»، بإقليم خيبر باختونخوا.

Advertisements

وأوضح أن 32 شخصا كانوا على متن الحافلة التي تسير عبر المنطقة الجبلية الوعرة، عندما سقطت في المجرى المائي. وتمكن ثمانية ركاب من القفز من السيارة والنجاة بحياتهم.

وقال شمس الرحمن «بين القتلى ثماني نساء و11 طفلا. تم انتشال أربع جثث فقط، والبحث مستمر عن باقي الجثث».

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الركاب ينتمون لأسرة واحدة، وكانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف.