دوريان يتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - لوس أنجلوس

ازداد الإعصار دوريان قوة ليصبح إعصارا خطيرا للغاية من الفئة الرابعة، حسبما قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير مساء أمس الأول.

وأظهرت بيانات صادرة عن الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن الإعصار تصاحبه رياح تبلغ سرعتها 215 كلم في الساعة.

وأوضحت نشرة المركز الوطني للأعاصير أن العاصفة على بعد 925 كلم من شمال منطقة «ويست بالم بيتش».