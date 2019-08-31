انطلاق مبادرة «إياب» في المدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بهدف إنهاء إجراءات سفر الحجاج بكل يسر وسهولة آليا من مقر إقامتهم وقبل الوصول إلى المطار أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن انطلاق مبادرة «إياب» بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة الأربعاء المقبل.

يأتي ذلك بعد نجاح المبادرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والتي استهدفت في مرحلتها الأولى خلال حج 1440هـ نحو 30 ألف حاج وحاجة من (إندونيسيا، والهند، وماليزيا)، وتساهم كل الجهات المعنية في المبادرة، وهي إمارة منطقة مكة المكرمة وإمارة منطقة المدينة المنورة ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الحج والعمرة ورئاسة أمن الدولة والمديرية العامة للجوازات والهيئة العامة للجمارك ومركز المعلومات الوطني والهلال الأحمر، إضافة لمساهمة لجنة السقاية والرفادة.

وستطبق المبادرة في المطارين الدوليين، ومن المتوقع التوسع مستقبلا في تطبيق المبادرة، على أن تشمل إجراءات قبول الأمتعة المسبق فئات المسافرين كافة من كل مطارات المملكة عبر منصة إياب.

واستفاد من المبادرة في مطار جدة 16.500 حاج، حيث عمل 95 موظفا حكوميا و55 متطوعا على خدمة وإنهاء وتيسير إجراءات سفر ضيوف الرحمن في مدة لا تتجاوز ساعتين.

خدمات المبادرة:

- السهولة والمرونة في المغادرة

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- تسلم أمتعة حجاج المبادرة قبل موعد الرحلة بـ24 ساعة

- التحقق من بيانات الحاج آليا وربطها بأمتعته

- متابعة الأمتعة إلى حين مغادرتها الطائرة

- إنهاء إجراءات المسافر لتسجيل الخروج من المملكة

-1100 مغادر يوميا عبر المبادرة

-410 باصات لنقلهم

-41 رحلة جوية

-20ألف قطعة من الأمتعة عبر المنصة