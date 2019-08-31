الحضانات تستقبل أطفال حجاج الخارج الموسم المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

يتجه برنامج الحضانات والروضات الموسمية للمرة الأولى خلال موسم الحج المقبل إلى فتح أبوابه لتسجيل أطفال حجاج الخارج، وذلك إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

وعلمت «مكة» أن حجاج الخارج كانوا سيستفيدون من البرنامج خلال موسم الحج الماضي عبر المسار الالكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة، ولكنه أجل حتى موسم حج العام المقبل، إذ من المرجح أن يطرح نحو 1000 مقعد لأطفال حجاج الداخل والخارج من قبل وزارة الحج.

يذكر أن برنامج الحضانات الموسمية أطلقته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة حج عام 1438 بإشراف من إمارة منطقة مكة المكرمة وبشراكة مع وزارة الحج والعمرة، وقد بدأ بنحو 100 طفل ووصل في الحج الماضي إلى 204 أطفال.