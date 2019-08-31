بدء العام الدراسي يجدد نبض العلم في شرايين المستقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مع بدء العام الدراسي الجديد اليوم تعود الحياة إلى شوارع محافظات ومدن المملكة بعد ركود نسبي خلال العطلة الصيفية، إذ ينتظم نحو 5 ملايين طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم سواء العام أو الجامعي، بينما شهدت محال المستلزمات المدرسية والقرطاسيات زحاما كثيفا أمس، حيث تهافتت الأسر لشراء الاحتياجات واللوازم من دفاتر وأقلام وحقائب ونحوها.

فيما تنطلق في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها وقراها وهجرها رحلات أسطول النقل المدرسي التي تنفذها شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي، والتي تستهدف توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لـ1.2مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام.

ويأتي انطلاق الرحلات المدرسية بعد أن أنهت الشركة استعداداتها الفنية والتشغيلية لتعزيز جودة خدمة النقل المدرسي في كل جوانبها، ورفع مستوى الجاهزية والأداء في تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان قبل بداية العام الدراسي الجديد، ولا سيما أنها كثفت جهودها في وقت مبكر للعمل على تحديث أسطول النقل المدرسي بشكل عام، وإخضاع جميع الحافلات لعمليات الفحص والصيانة اللازمة، مع استبعاد المخالفة منها للشروط المحددة، وتنفيذ ورش عمل مكثفة في مختلف مناطق المملكة بهدف تعزيز قدرات وإمكانيات المشرفين والمراقبين الميدانيين على مراقبة جودة الخدمة المقدمة.

وأوضحت الشركة أن العقود الموقعة وفق شروط ومواصفات صارمة، خاصة فيما يتعلق بحداثة الحافلات، وتوفير السائقين المدربين على القيادة الآمنة لها، إضافة إلى تأمين المعدات والأنظمة والتقنيات كافة التي من شأنها أن تساعد في تأدية خدمة النقل المدرسي على الوجه الأمثل طوال العام الدراسي.

وأشارت إلى أن الأنظمة الالكترونية تعزز مستوى النقل التعليمي، مبينة أنها وظفت التقنية والأنظمة الالكترونية بهدف تعزيز مستوى جودة الخدمة ورفع مستوى الأمن والسلامة، ومنها نظام المراقبة والتتبع الآلي أسطول (AVL)، وتفعيل نظام جديد لإدارة البيانات التشغيلية (ODS) بهدف تخطيط الخدمة ومتابعة المتعهدين، وتطوير نظام (المراقب) الالكتروني لتمكين المراقبين الميدانيين من تقييم الحافلات الكترونيا بهدف دقة المعلومات والبيانات وسرعة معالجة الملاحظات، إضافة إلى الربط التكاملي الكترونيا مع شركة (علم) بهدف التحققق من المركبات والسائقين.

عن النقل المدرسي:

3,100 حافلة مدرسية جديدة تشكل

15 % من أسطول الحافلات

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25 ألف حافلة ومركبة الأسطول الرئيس للشركة

8 متعهدين وقعت معهم عقود تشغيل لمدة 4 أعوام

1,2 مليون طالب وطالبة مشمولون بالخدمة

18 ألف مدرسة في مختلف مناطق المملكة

13 منطقة إدارية

28 ألفا من السائقين والفنيين والإداريين والمراقبين الميدانيين

9 ملايين رحلة يتوقع أن يقطعها أسطول النقل المدرسي هذا العام

4500 حافلة ومركبة لخدمة

30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة

2890 مدرسة يدرسون بها