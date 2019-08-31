الصحة: الحقيبة المدرسية يجب أن تتناسب مع وزن الطالب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شددت وزارة الصحة، على أهمية الاختيار السليم للحقيبة المدرسية المناسبة للطالب، إذ نصحت أن تحتوي على جيوب عدة للسماح بتوزيع الوزن بشكل أفضل على أجزاء الجسم، وأن تكون الأوزان على ظهر الطلبة أقل من 10% من وزن جسمه. وأكدت على ضرورة مراجعة الطبيب إذا كان الطالب يشكو من آلام الظهر بشكل مستمر، للحد من المخاطر، محذرة من حمل الحقائب المدرسية الثقيلة لكونها من أهم أسباب آلام الظهر وتشوهات العمود الفقري، لافتة إلى أهمية تقليل الحمل على الطالب، وذلك من خلال الحرص على أخذ الكتب المطلوبة فقط لكل يوم، وتنظيف وترتيب الحقيبة حسب الجدول الدراسي مع ضرورة تعليم الطلبة الطريقة الصحيحة لحمل الحقيبة المدرسية.

يذكر أن هذه الأنشطة تأتي تواصلا للجهود التوعوية التي تقوم بها «الصحة» للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، كما أنها تأتي تزامنا مع الحملة التوعوية التي تنفذها الصحة تحت شعار صحتي مدرستي.

الاختيار السليم للحقيبة المدرسية: