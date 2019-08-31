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برشلونة يتوج بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد على حساب كيل الألماني

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محمد بن مسعود - الدمام - في البطولة التي استضافتها صالة هيئة بالدمام

توج الإسباني بطلاً لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" بعد فوزه على نظيره كيل الألماني 34 - 32 في المنافسة التي أُقيمت في صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام.

وفي مشواره نحو اللقب، فاز برشلونة على الدحيل القطري 38 - 26، والوحدة 34 - 24، فيما واجه كيل الألماني سيدني يونفرسيتي وهزمه 41 - 27، والزمالك 32 - 28، وفاردار المقدوني 34 - 30.

وحقق فاردار المقدوني الميدالية البرونزية بفوزه على الوحدة السعودي 30 – 26 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 08:47 PM

في البطولة التي استضافتها صالة هيئة الرياضة بالدمام

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برشلونة يتوج بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد على حساب كيل الألماني
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

توج برشلونة الإسباني بطلاً لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" بعد فوزه على نظيره كيل الألماني 34 - 32 في المنافسة التي أُقيمت في صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام.

وفي مشواره نحو اللقب، فاز برشلونة على الدحيل القطري 38 - 26، والوحدة 34 - 24، فيما واجه كيل الألماني سيدني يونفرسيتي وهزمه 41 - 27، والزمالك 32 - 28، وفاردار المقدوني 34 - 30.

وحقق فاردار المقدوني الميدالية البرونزية بفوزه على الوحدة السعودي 30 – 26 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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، برشلونة يتوج بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد على حساب كيل الألماني ،
المصدر : الخليج 365

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