محمد بن مسعود - الدمام - في منافسات أشواط الثنايا للإنتاج شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم السبت، انطلاق سباقات أشواط الإنتاج لسن "اللقايا" بمسافة 7 كيلومترات، وبلغ عدد الأشواط 4 أشواط ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية للهجن، وجاء الفائزون على النحو التالي: الفائز في الشوط الأول "الشاهينيه" ومالكها حمد سعيد المري. الفائز في الشوط الثاني "الكايد" ومالكها خلف نايف الفرتاج. الفائز في الشوط الثالث "شقاء" ومالكها علي صالح المري. الشوط الرابع "الكايد" ومالكها مطر فهد العصيمي. 31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 07:56 PM Advertisements في منافسات أشواط الثنايا للإنتاج "‏الشاهينيه" تحسم أشواط "البكار" الرئيسي و"الكايد" في مقدمة شوط "القعدان" "‏الشاهينيه" تحسم أشواط "البكار" الرئيسي و"الكايد" في مقدمة شوط "القعدان" شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم السبت، انطلاق سباقات أشواط الإنتاج لسن "اللقايا" بمسافة 7 كيلومترات، وبلغ عدد الأشواط 4 أشواط ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية للهجن، وجاء الفائزون على النحو التالي: الفائز في الشوط الأول "الشاهينيه" ومالكها حمد سعيد المري. الفائز في الشوط الثاني "الكايد" ومالكها خلف نايف الفرتاج. الفائز في الشوط الثالث "شقاء" ومالكها علي صالح المري. الشوط الرابع "الكايد" ومالكها مطر فهد العصيمي. الكلمات المفتاحية ، "‏الشاهينيه" تحسم أشواط "البكار" الرئيسي و"الكايد" في مقدمة شوط "القعدان" ،

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