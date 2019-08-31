محمد بن مسعود - الدمام - يصل المنتخب السعودي للناشئين لكرة الطاولة فجر الأحد الموافق 1/ 9/ 2019 إلى منغوليا للمشاركة في نهائيات آسيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 1– 7 / 9/ 2019. بعد أن تأهل عن منطقة دول غرب آسيا والتي أقيمت بالأردن. ويشارك في نهائيات آسيا أكثر من 168 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة (السعودية – الصين - اليابان – هونج كونج –الصين تايبيه – الهند – إيران – كازاخستان – كوريا – ماليزيا – منغوليا – الفلبين – سنغافورا – تايلاند – تركمانستان - كوريا الشمالية). وضمّت البعثة برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة سعد العتيبي وكل من اللاعبين تركي المطيري وخالد الشريف وسالم السويلم ومهدي آل هليل، ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد وإدارياً متعب الجوهر. "أخضر الطاولة" يشارك في نهائيات آسيا بمنغوليا للناشئين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-31 يصل المنتخب السعودي للناشئين لكرة الطاولة فجر الأحد الموافق 1/ 9/ 2019 إلى منغوليا للمشاركة في نهائيات آسيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 1– 7 / 9/ 2019. بعد أن تأهل عن منطقة دول غرب آسيا والتي أقيمت بالأردن. ويشارك في نهائيات آسيا أكثر من 168 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة (السعودية – الصين - اليابان – هونج كونج –الصين تايبيه – الهند – إيران – كازاخستان – كوريا – ماليزيا – منغوليا – الفلبين – سنغافورا – تايلاند – تركمانستان - كوريا الشمالية). Advertisements وضمّت البعثة برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة سعد العتيبي وكل من اللاعبين تركي المطيري وخالد الشريف وسالم السويلم ومهدي آل هليل، ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد وإدارياً متعب الجوهر. 31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 07:30 PM يصل المنتخب السعودي للناشئين لكرة الطاولة فجر الأحد الموافق 1/ 9/ 2019 إلى منغوليا للمشاركة في نهائيات آسيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 1– 7 / 9/ 2019. بعد أن تأهل عن منطقة دول غرب آسيا والتي أقيمت بالأردن. ويشارك في نهائيات آسيا أكثر من 168 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة (السعودية – الصين - اليابان – هونج كونج –الصين تايبيه – الهند – إيران – كازاخستان – كوريا – ماليزيا – منغوليا – الفلبين – سنغافورا – تايلاند – تركمانستان - كوريا الشمالية). وضمّت البعثة برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة سعد العتيبي وكل من اللاعبين تركي المطيري وخالد الشريف وسالم السويلم ومهدي آل هليل، ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد وإدارياً متعب الجوهر. ، "أخضر الطاولة" يشارك في نهائيات آسيا بمنغوليا للناشئين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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