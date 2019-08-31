طريقة الاستعلام عن هوية مقيم وصلاحية الاقامة 1441 مع الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة عبر بوابة...

موعدنا اليوم مع مقال مميز بعنوان طريقة الاستعلام عن هوية مقيم، وهذا المقال موجه لكل مغترب مصري وعربي، فنحن سنطلعكم على كل الخطوات اللازمة للتعرف على صلاحية اقامة وافد والاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة، وتكمن أهمية هذا الموضوع في أنه ينبغي على كل مغترب مقيم فى المملكة العربية السعودية أن يقنن أوضاعه وأن يتأكد من صلاحية إقامته حتى لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية التى ستنتهي بترحيله من المملكة العربية السعودية.

ونحن فى “عرب نيوز” نوضح لكم روابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة فى ظل اهتمامنا بكل المواضيع السعودية التى تهمكم، فتابعونا.

الاستعلام عن هوية مقيم

ننصح اخواننا المغتربين المقيمين فى الممكلة العربية السعودية بأن يجددوا اقامتهم فور انتهائها مباشرة، وقد وفرت وزارة الداخلية السعودية عبر بوابتها أبشر كل المعلومات المتاحة عن الإقامة وكيفية تجديدها بطريقة إلكترونية، وهذا قد وفر الكثير من الجهد والوقت على كل المقيمين داخل المملكة فى الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة

الآن يُمكنك بمجرد الجلوس أمام اللابتوي الخاص بك والدخلو إلى الموقع الرسمي لبوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية الاستعلام عن كل ما يخص اقامتك بخطوات بسيطة وفى خلال دقائق معدودة، فقط اتبع الآتي: