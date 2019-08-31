استعلام صلاحية اقامة وافد برقم الاقامة عبر منصة أبشر الجوازات

الاستعلام عن صلاحية الاقامة وموعد انتهاء الاقامة وتجديدها أصبح كل ذلك يتم داخل المملكة العربية السعودية بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الجوازات كما كان يحدث في السابق، حيث أتاحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية كافة خدمات الجوازات من خلال منصة أبشر، وذلك من ضمن خدمات الجوازات عبر المنصة التي تقدمها منصة أبشر للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

ومن أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، فيلزمكم التسجيل في المنصة أولاً، وذلك عن طريق كتابة بعض البيانات السهلة مثل: رق الجوال، والبريد الالكتروني، ورقم الهوية، ومن ثم الضغط على زر التسجيل ليتم التسجيل في الموقع والاستفادة من خدماته فيما بعد.

الاستعلام صلاحية اقامة وافد

ومن أجل الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد في المملكة العربية السعودية فكل ما عليكم هو تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر على الانترنت، ومن ثم اختيار خدمات الجوازات، وبعد ذلك يتم كتابة رقم الاقامة الخاصة بالشخص المراد الاستعلام عن اقامته، ثم إدخال الرمز المرئي الذي يوجد في الصفحة، ومن ثم سيتم ظهور النتائج الخاصة بالاستعلام عن صلاحية الاقامة، وموعد تجديدها، وموعد انتهاء الاقامة.