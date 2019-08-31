قصيدة جديدة للأمير عبدالرحمن بن مساعد بمناسبة عيد ميلاد ولي العهد

احتفى الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، اليوم السبت، بعيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- على طريقته الخاصة.
ونشر بن مساعد قصيدة كتبها لولي العهد احتفالا بمولد سموه، الذي يوافق 31 من شهر أغسطس.
وقال بن مساعد في قصيدته:
جَلْ ماكلُّ مقصودٍ نُفادي
وما كلُّ الثرى كَثرى بلادي
ولا لسواكَ صار الحُبُّ شعبًا
يضُّمكَ يا محمدُ في الفؤادِ
سنينُ الناس أعدادٌ ووقتٌ
وعند محمدّ ٍ قهرُ الأعادي:
وأمجادٌ وإنجازٌ وعزٌّ
وفخرٌ مُستحَقٌّ في ازديادِ
لهذا يوم مولده احتفينا
هو النّعماءُ من ربِّ العبادِ
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