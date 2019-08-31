ماذا قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الجديد في أول تصريح له؟

أعرب الرئيس الجديد للهيئة العامة لحقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين على ثقته الغالية بإسناد منصب رئيس الهيئة إليه، متمنيا أن يصاحبه التوفيق في الارتقاء بالعمل في هذا القطاع الحيوي.

وأكد العواد في أول تصريح له بعد توليه المنصب، أن حقوق الإنسان في المملكة شهدت تطورًا لافتاً بفضل ما تجده من دعم من خادم الحرمين وولي عهده، داعيا للوطن بالأمن والاستقرار.

يُذكر أن العواد شغل منصب وزير الإعلام سابقًا ووزير الثقافة والإعلام قبل فصل الوزارتين، كما عين سفيرًا للمملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في أكتوبر 2015.

وتولى منصب رئيس مركز التنافسية الوطني، وعمل مشرفًا على مشروع هدف 10 في 10، وكان أيضا وكيلًا لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار، ومستشارًا مكلفًا بديوان أمير منطقة الرياض للشؤون الاقتصادية والمالية.