العيبان يشكر القيادة على تعيينه مستشارًا في الديوان الملكي: مهما قدمنا فلن يفي الوطن حقه

رفع الدكتور بندر بن محمد العيبان بالغ امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الثقة الملكية الغالية بتعيينه مستشارًا في الديوان الملكي.

ودعا الدكتور العيبان، الله عز جل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة فيما سيقوم به من أعمال لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

كما عبر عن خالص شكره وامتنانه لما لقيه من دعم غير محدود أثناء رئاسته لهيئة حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة له لخدمة دينه وقيادته ووطنه مع زملائه أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان ومنسوبيها لتنفيذ التوجيهات السامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وما تحقق من إنجازات لم يكن لتتم لولا الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وقال: مهما قدم الإنسان لقيادته ووطنه فلن يفيها حقها.

وعدّ هذه الثقة الملكية الغالية تشريفاً وتكليفاً يتشرف ويعتز بها أيما اعتزاز، داعياً الله جل وعلا أن يحفظ لهذا الوطن العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة.