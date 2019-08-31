للمرة الثانية خلال أسبوع.. ضبط متسللين وأسلحة وذخائر بمحمية التيسية

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ضبط مجموعة من الأشخاص تسللوا إلى محمية التيسية، وبحوزتهم أسلحة وأجهزة صيد، وهي ثاني عملية لضبط مخالفين خلال أسبوع.

وأوضحت الحياة الفطرية –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن أفراد قوة حماية المناطق المحمية بمحمية التيسية، التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية، تمكنوا من ضبط مجموعة من الأشخاص لدخولهم المتعمد للمحمية دون تصريح.

وأشارت إلى أنه تم العثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة صيد، إضافة إلى 84 طيرًا تم صيدها.

وأوضحت هيئة الحياة الفطرية أنه تم تسليم الأشخاص والمضبوطات للجهات المعنية، وذلك لاستكمال الإجراءات.

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وكانت الحياة الفطرية أعلنت يوم 24 أغسطس الجاري، تمكن أفراد قوة حماية المناطق المحمية في محمية التيسية، من ضبط شخص قام بمخالفة الدخول إلى المناطق المحمية دون تصريح، وعثر بحوزته على سلاح هوائي و54 طيرًا تم صيده، وسلم المخالف والمضبوطات للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات وتطبيق النظام بحقه.

وتقع محمية التّيسيّة شمال شرق منطقة الرّياض، وتبلغ مساحتها 4272.2 كيلومتر مربّع، والغطاء النباتي فيها جيد، يمتاز بوجود أكثر من 50 نوعًا أهمها أشجار الطلح والسدر والشجيرات الأخرى مثل العوسج والعرفج والرمث.

وتعد عملية إعادة توطين الحبارى وأشكال الحياة الفطرية الأخرى المهددة بالانقراض في هذه المنطقة، تعزيزاً لكونها امتداداً طبيعياً لمسار حركة هذه الكائنات خارج حدود المنطقة المحمية.

وتصلح المحمية لبرامج إعادة توطين الحبارى وحفظ الأصول الوراثية الحية وتجارب إدارة المراعي الطبيعية، وكذلك العديد من أنشطة السياحة البيئية.