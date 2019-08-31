جامعة «المجمعة».. خدمات متعددة لمنسوبيها وخطط عملية لقياس رضا المستفيدين

أصدرت جامعة «المجمعة» مؤخرًا، إنتاجًا إعلاميًا يحمل اسم «عين المستفيد»، يستعرض مدى رضا المستفيدين من الخدمة سواء من الطلاب أو أولياء الأمور أو مسؤولي مراكز وقرى.

وتشير «إحصائية التميز» في سجلات الجامعة إلى التجويد في رفع كفاءة تشغيل الحافلات، ورسم خطط عملية وميدانية وأنظمة عالية المرونة وعالية الخدمة، وقد تم تنفيذ هذا العمل لقياس مستوى تدني المخاطر في خطوط النقل؛ رغم المسافات المترامية من المراكز والهجر إلى كليات الجامعة المختلفة.

وعبر عدد من المستفيدين من الخدمات التي تقدمها جامعة المجمعة، عن شكرهم لمدير هذا الصرح التعليمي الدكتور خالد المقرن على التميز والدقة العالية في تنفيذ الخدمة للمستفيدين، وتسخير كافة الإمكانيات لرقي هذه الخدمات.

وتقدم «المجمعة» عددًا من المبادرات ومنها «أصدقاء الخدمات» وهي عبارة عن الالتقاء بأولياء الامور أو المعنيين؛ لاطلاعهم على الخدمات المخصصة لهم وتلقي آرائهم التطويرية.