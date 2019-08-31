«تعليم جازان» يوضح حقيقة تقليص فترة الدوام بمدارس الحد الجنوبي

أوضحت إدارة تعليم جازان، اليوم السبت، أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، تابعت ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تخصيص 45 دقيقة لكل حصة دراسية بمدارس التوأمة بالحد الجنوبي، وما ترتب على ذلك من تغيير في فترة دوام تلك المدارس.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف، إن جميع الآراء والتعليقات محل التقدير، إلا أن خطط الدراسة بمدارس الحد الجنوبي وبعيدًا عن المشاعر والرغبات، تخضع لعدد من الاعتبارات والأولويات والتقارير المختلفة، في مقدمتها مصلحة الطلاب والطالبات والاهتمام برفع مستوى تحصيلهم الدراسي، ووفقًا لذلك جاء توجيه وزارة التعليم بتطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي للعام الحالي 1440/ 1441هـ وهو ما قام تعليم جازان بتطبيقه ووضع الخطط المناسبة لنجاحه.

وثمن تعليم جازان، جهود وتفهم أولياء أمور الطلاب والطالبات كشركاء نجاح في دعم خطط التوأمة منذ بدايتها بالإضافة إلى الدور الكبير لمنسوبي ومنسوبات مدارس الحد الجنوبي وتفانيهم وإخلاصهم في مجال عملهم خدمة لطلابهم وطالباتهم.

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وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان تحظى بمتابعة الوزارة لكافة خططها وبرامجها، عبر الزيارات الميدانية والخطابات الرسمية التي توضح الخطط المناسبة لكل مرحلة.

وأكد تعليم جازان أن التحديات أو المعوقات لا يمكن أن تقف حائلًا أمام طموحات الأجيال التعليمية وتسابقها لتحقيق آمالها وطموحاتها في ظل دعم ورعاية حكومتنا الرشيدة واهتمامها بأبنائها في كافة أنحاء الوطن.

وكانت «عاجل» نشرت أول من أمس الخميس، الإجراءات التي اتخذتها إدارة تعليم جازان حول مدارس الحد الجنوبي والتي تعمل بنظام التوأمة وفق جداول تم اعتمادها من مكاتب التعليم بالمحافظات الحدودية، على أن تلتزم إدارات المدارس المعنية بضوابط الدوام الكامل بواقع 45 دقيقة للحصة الواحدة لتبدأ الفترة الأولى عند الساعة 6:45 صباحاً وتنتهي عند الساعة 12:40 ظهراً ويبدأ دوام مدارس الفترة الثانية عند الساعة 1 ظهراً وينتهي دوامها عند الساعة 7 ليلاً.