

تبوك 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

تشهد مختلف الأسواق التجارية والمكتبات في منطقة تبوك حتى هذه الساعة حركة نشطة مع استعداد أكثر من 200 ألف طالب وطالبة للعودة لمدارس التعليم العام غدًا.

وتواصل الأسواق والمكتبات عرض بضائعها بأسعار متفاوتة تختلف بحسب المواد المعروضة التي تناسب متطلبات كل فئة عمرية استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد ، ويتنوع المعروض في هذه الأسواق حسب رغبات الطلاب والطالبات في اقتناء الأدوات المدرسية من حقائب، وكراسات، وأقلام، وملابس، واكسسوارات وغيرها من مستلزمات تتوفر بأشكال مختلفة.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

19:34ت م

0109



تبوك 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واستشهد مختلف الأسواق التجارية والمكتبات في منطقة تبوك حتى هذه الساعة حركة نشطة مع استعداد أكثر من 200 ألف طالب وطالبة للعودة لمدارس التعليم العام غدًا.وتواصل الأسواق والمكتبات عرض بضائعها بأسعار متفاوتة تختلف بحسب المواد المعروضة التي تناسب متطلبات كل فئة عمرية استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد ، ويتنوع المعروض في هذه الأسواق حسب رغبات الطلاب والطالبات في اقتناء الأدوات المدرسية من حقائب، وكراسات، وأقلام، وملابس، واكسسوارات وغيرها من مستلزمات تتوفر بأشكال مختلفة.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" في جولة لها على مجموعة من الأسواق التجارية والمكتبات آخر الاستعدادات للمدارس، وما تشهده من ازدحام كبير من الأسر الذين يشترون حاجات المدرسة، والذين أكدوا أن الأسعار المتداولة لمختلف المواد المعروضة للبيع معقولة الأسعار وفي متناول الجميع.// انتهى //19:34ت م0109

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حراك تجاري في أسواق تبوك بمناسبة العام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.