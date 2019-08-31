

الرياض 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سلمان التويجري، أنه وعلى ضوء ما ورد للأجهزة الأمنية في تمام الساعة (6:45) من مساء الأربعاء الموافق 1440/12/27 من بلاغاتٍ عن سماع صوت إطلاق نارٍ بحي النهضة شرق العاصمة الرياض, باشرت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض مهامها وجرى تحديد الموقع وعثر على عددٍ من الأظرف الفارغة أمام أحد المنازل المقام بها مناسبة احتفالٍ خاصة، حيث جرى القبض على مالك العقار (مواطن/ في العقد السادس من العمر) وجرى إيقافه وتحريز ما رفع في الموقع من آثار واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها, والله الهادي الى سواء السبيل.

// للصحف // // انتهى //

19:27ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض : الأجهزة الأمنة تباشر بلاغات عن سماع صوت إطلاق نار بحي النهضة // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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