السعودية اليوم / المفوض العام لمفوضية نزع السلاح في السودان يلتقي رئيس قسم حقوق الإنسان ببعثة يوناميد



الخرطوم 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

التقى المفوض العام لمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح في السودان، اللواء ركن عبد الرحمن عبد الحميد بمكتبه اليوم، رئيس قسم حقوق الإنسان ببعثة حفظ السلام العاملة في دارفور- يوناميد- مارسيل كلمنت اكوبوفو.

وثمن مارسيل خلال اللقاء تجربة السودان في برامج نزع السلاح، واصفًا إياها بـ - الناجحة- مؤكدًا مواصلة الشراكة والتعاون في أي منشط يدعم حقوق الإنسان بالسودان، ورفع قدرات العاملين في البرنامج بواسطة خبراء في هذا المجال.

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19:09ت م

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