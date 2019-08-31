

سكاكا 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف الاستعدادات اللازمة كافة لاستقبال 92 ألف طالب وطالبة في 700 مدرسة للبنين والبنات، وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد يوم غدٍ.

ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بتوحيد جميع الجهود الإدارية على المستويات كافة للاستعداد المتكامل من جميع النواحي لبداية عام دراسي حافل بالإنجازات والعطاءات المميزة.

وأكد أن قيادات التعليم والمشرفين سيكونون غدًا في المدارس لتقديم الدعم والمساندة للزملاء والزميلات قادة المدارس والهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس, مرحبًا بالطلاب والطالبات، الذين يتوجهون غدًا إلى صروح العلم والمعرفة، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.

وبين أن العام الدراسي سيشهد تدشين 31 مدرسة للطفولة المبكرة، حيث تهدف مدارس الطفولة المبكرة بشكل أساسي إلى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتجويد عمليات التعليم.

كما دشن المدير العام للتعليم بالجوف الحملة الإعلامية التي نظمتها إدارة الإعلام التربوي لبداية العام الدراسي، بهدف نشر ثقافة الانضباط المدرسي والبداية الجادة ، وإشراك المجتمع بالحملة لبث رسائل تحفيزية لأبنائهم بما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم العلمي.

// انتهى //

18:58ت م

0103





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الجوف يستقبل 92 ألف طالب وطالبة في 700 مدرسة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.