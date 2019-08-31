الأحساء تسجل أعلى حرارة اليوم بـ48 درجة

2019-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن المناطق الأعلى تسجيلًا لدرجات الحرارة، اليوم السبت، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

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وأوضحت الأرصاد أن الأحساء سجلت 48 درجة مئوية اليوم، وبالمثل القيصومة، أما الدمام فسجلت 47 درجة مئوية، ورفحاء 46 درجة.

وتوقعت الأرصاد في وقت سابق تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

كما تبقى السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على مناطق المدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والقصيم، في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى رؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة.