تعليم جازان: تطبيق نظام الدوام الكامل بجميع مدارس الحد الجنوبي

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان يحيى عطيف أن خطط الدراسة بمدارس الحد الجنوبي تخضع لعدد من الاعتبارات والأولويات والتقارير المختلفة وفي مقدمتها مصلحة الطلاب والطالبات والاهتمام برفع مستوى تحصيلهم الدراسي.

وأضاف عطيف، في بيان، أنه وفقا لذلك؛ جاء توجيه وزارة التعليم بتطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي للعام الحالي 1440 / 1441هـ وهو ماقام تعليم جازان بتطبيقه ووضع الخطط المناسبة لنجاحه بمشيئة الله.

وأشار إلى أن مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان تحظى بمتابعة الوزارة لخططها وبرامجها كافة عبر الزيارات الميدانية والخطابات الرسمية التي توضح الخطط المناسبة لكل مرحلة.