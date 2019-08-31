، "سجون الباحة" تقيم "اليوم العائلي للسجناء وأبنائهم" بمناسبة العام الدراسي ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القحطاني" دعا النزلاء لاغتنام الفرص التي وفرتها الحكومة لتأهيلهم

رعى مدير سجون منطقة الباحة العميد معيض بن أحمد القحطاني، فعاليات اليوم العائلي للسجناء وأبنائهم بمناسبة العام الدراسي الجديد 1441هـ، وذلك بمقر إدارة السجن العام بالباحة.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير سجون منطقة الباحة العميد "القحطاني"، كلمة رحب فيها بالضيوف، وبيَّن أن المملكة بفضل الله ثم بفضل الدعم اللا محدود من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- جعلت من السجون موطن إصلاح وتأهيل للنزلاء.

واستعرض "القحطاني"، البرامج والأنشطة التي اعتمدتها المديرية العامة للسجون؛ لتأهيل النزلاء بما يعود بالنفع على النزيل وأسرته، كما هنأ النزلاء وذويهم بمناسبة العام الهجري الجديد 1441هـ، وحثهم على الاجتهاد، واغتنام الفرص السانحة، التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين، لجميع فئات المجتمع السعودي.

عقب ذلك، بدأت المسابقات الترفيهية والثقافية التي شارك بها النزلاء مع أبنائهم، والتي أدارها قائد فرقة أشكال وألوان الكابتن عبدالعزيز الزكري.

وفي الختام، كرم مدير سجون منطقة الباحة المشاركين والرعاة لهذا اليوم العائلي، كما تم توزيع الهدايا، والحقائب والمستلزمات المدرسية على أبناء وبنات النزلاء.

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