محمد بن مسعود - الدمام - رعى رئيس المحكمة العامة بمحافظة القنفذة الشيخ سعد بن محمد الزبيدي، الحفل الذي أقيم لوداع الشيخ علي بن حسن الزلالة، نائب رئيس المحكمة العامة رئيس الدائرة الجزائية بالقنفذة، بمناسبة انتقاله للعمل في محاكم عسير، وتكريم المتقاعدين من المحكمة بحضور عدد من القضاة وكتاب العدل والمدعوّين. Advertisements 31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 06:03 PM "الزبيدي" يرعى حفل تكريم نائب محكمة القنفذة "الزبيدي" يرعى حفل تكريم نائب محكمة القنفذة رعى رئيس المحكمة العامة بمحافظة القنفذة الشيخ سعد بن محمد الزبيدي، الحفل الذي أقيم لوداع الشيخ علي بن حسن الزلالة، نائب رئيس المحكمة العامة رئيس الدائرة الجزائية بالقنفذة، بمناسبة انتقاله للعمل في محاكم عسير، وتكريم المتقاعدين من المحكمة بحضور عدد من القضاة وكتاب العدل والمدعوّين. الكلمات المفتاحية ، "الزبيدي" يرعى حفل تكريم نائب محكمة القنفذة ،

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